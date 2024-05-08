大埔首挑燈3球挫港會升季席 李志堅：場地辦夜賽理想

巴西南大河州近日暴雨成災，連同入籍兵利馬在內共有9名「森巴兵」的大埔，賽前拉起橫額為當地災民打氣。「綠戰士」迎來10日4戰的最後一仗，此戰收起有傷的中場比迪高，但仍憑雷仙奴3分鐘單刀建功，以及李家豪6分鐘的左腳窩利笠射破網，早早確立兩球優勢。大埔末段先有後衛加比爾門前擋出港會守將劉學銘的勁射，補時兩分鐘再由馬卡雷拿「埋齋」，終贏3：0，賽後18戰42分升上第3，對賽成績較遜而屈居同分的傑志。

門將謝家榮確認來季留效

賽事原定3月24日下午舉行，因應與國際賽撞期而延至昨晚上演，同時是大埔運動場首次舉行港超夜戰。李志堅賽後認為場地理想，具備條件日後續辦夜賽，「開了先例，以後多一個選擇。有時不應諸多意見，在香港搞夜波，能爭取多一個機會、就有多一個機會」。

被問到球會來季動向，堅sir透露班主有3年計劃，已着手籌備來季，包括陣中24歲港足門將謝家榮確認留效，「很多華人球員獲開出兩年合約，大家不用每年都有顧慮，目光更長遠，是決心的表現」。