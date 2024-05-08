曼聯吞水晶宮4蛋排第8 英超13敗隊史最多 坦帥仍稱合適領魔

卡斯米路三度犯錯致失球

曼聯昨有隊長般奴費南迪斯加盟後首次因傷缺陣，剛傷癒的老將莊尼伊雲斯與卡斯米路鎮守中路，後者串演中堅錯漏百出，全場8次被突破，先是12分鐘飛剷米高奧利斯失敗，被這名盛傳是曼聯收購目標的鋒將輕鬆開紀錄。桑馬迪達完半場前擺脫伊雲斯後勁射破網。卡斯米路58分鐘睇漏泰歷米素爾再失一球，加上66分鐘他在後場被搶走皮球令奧利斯梅開二度，紅魔終負0：4，賽後35戰54分排第8，得失球-3，餘下3仗要主場鬥阿仙奴、紐卡素及作客白禮頓，然後再於足總盃決賽對曼城，爭下季歐霸資格亦不樂觀。

曼聯今季英超已輸13場，是隊史英超單季輸波場數最多，而且各賽事已失81球，是紅魔自1976／77年來失球最多的一季，同時是今季歐洲五大聯賽失球第4多球隊。賽後被問到是否帶領曼聯復興合適人選，坦夏格仍以「肯定」回應，「我們幾乎失去整條防線人腳，這場明顯表現不佳。球隊今季有巨大問題，但這場是今年第4場失利，所以不算多」。他又為卡斯米路護航，稱失球不能歸咎一名球員，又稱餘下3仗會為全取9分繼續戰鬥。

韋斯咸證莫耶斯完季離任

另外，排第9的韋斯咸昨宣布，已執教4年半的領隊莫耶斯將於完季約滿離隊。這名曼聯前帥帶領「鎚仔幫」連續3季出戰歐洲賽，上季贏得歐洲協會聯賽冠軍。據報將由曾教狼隊的西班牙籍教頭盧柏迪古接手。