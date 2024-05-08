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體育

皇馬拜仁決雌雄德兵內鬥 卻奧斯：全季最關鍵一戰 梅拿：兩隊毫釐之差

【明報專訊】皇家馬德里與拜仁慕尼黑上周踢成2：2平手，明晨將在歐聯4強次回合再分高下。主場的皇馬雖日前篤定西甲奪冠添慶，但全隊仍嚴陣以待此戰。拜仁縱然聯賽失意兼覓新帥未果，陣中老臣湯馬士梅拿堅信只要抓緊機會，定能再成讓對手懼怕的「黑色野獸（La Bestia Negra）」。

皇家馬德里vs.拜仁慕尼黑 now643台 明晨03：00直播

皇馬日前乘宿敵巴塞隆拿不敵基羅納，提前4輪鎖定西甲錦標，在大戰前振奮士氣；主帥安察洛堤賽後強調把喜悅壓抑住，全神貫注今仗。安帥與首回合交出妙傳助攻的中場卻奧斯，相隔一周再戰舊東家，後者同樣認為今仗將是「全季最關鍵之役」，面對母會更顯薄情，「我已離開（拜仁）很久，上仗像只是另一場隨皇馬作客的比賽。回到主場就是我們的優勢，當然還是要全力爭勝」。

拜仁覓帥碰壁 杜曹澄清拒留任

兩隊過去在歐聯4強8次碰頭，各錄得晉級4次，惟近兩次皆由皇馬躋身決賽。即將第6次作客班拿貝的拜仁中場湯馬士梅拿，形容兩者每次交手均為毫釐之差，即使「銀河艦隊」面面俱圓，還是有將其擊沉的方法，「他們能把防線縮後，同時具備出色的球員打反擊，這概念他們行之已久。可是足球許多時都歸結於臨場，把握住機會就贏反之則輸。因此今仗都是考驗我們是否冷靜，能否抓緊所創造的機會」。

拜仁在2月底確認主帥杜曹今季後提前離任，惟被指接連斟介利華古遜教練沙比阿朗素、德國隊教練拿高斯文，以及奧地利隊教頭蘭歷克均被婉拒。正當目光再次注視在杜曹或有望留任時，這名50歲德籍教練再次關上大門，「從我們達成協議起，球會一直物色其他人選，或許在此前已開始這樣做。經歷了這些，會方很難再說『讓你再做一次』吧」。英國《天空體育》則指出，曼聯領隊坦夏格成為了拜仁的潛在人選，甚至有機會下季與杜曹互換東家。

卡華積刑滿代華斯基斯鎮右路

軍情方面，皇馬中場曹亞文尼上周戰畢首回合後，因訓練時觸傷左腳，上周六西甲主場3球大勝卡迪斯一戰安全起見僅坐板凳席，料無礙此戰披甲；後衛丹尼爾卡華積則停賽刑滿，勢取代盧卡斯華斯基斯復任正選右閘。拜仁在上周六於德甲作客1：3不敵史特加，兩名後衛艾歷迪亞及拉菲爾古里路該戰均傷出，其中後者因肌肉拉傷肯定缺陣。拜仁日前另有中堅馬菲斯迪歷特及翼鋒京士利高文相繼重投訓練，今仗有望候命。

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