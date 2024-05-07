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體育

傑志流浪下周三爭菁英盃 伍健認港超爭標「已輸」 嘆季初新外援遜預期

【明報專訊】賽馬會菁英盃下周三舉行決賽，由傑志與標準流浪爭冠。香港足球總會昨舉行賽前記者會，同時頒發11隊港超各隊最佳U22球員獎項。傑志會長伍健出席活動後承認，今季新簽的外援表現不似預期，聯賽爭標「已輸咗」。

菁英盃決賽5月15日下午3時在旺角大球場舉行，由標準流浪對傑志，昨午於香港足球會舉行賽前記者會。今屆設有由11隊港超各自選出「每隊最佳U22球員」（見表），獲獎球員獲頒3000元獎金及獎座乙個；菁英盃冠軍可獲12萬元獎金，亞軍獎金6萬元，流浪與傑志分別提名九龍樂善堂和基督教聯合醫務協會為受惠機構，將獲馬會捐款，冠軍機構獲10萬元，亞軍機構獲5萬元。身兼流浪及樂善堂主席的莫文韜笑言，流浪奪冠有「一舉三得」意義，既機構受惠又可令球會會長兼其父莫耀強圓奪冠夢，也讓完季掛靴的林嘉緯及盧均宜在這場「告別戰」畫完美句號。

傑志在港超落後理文6分，後者本月19日作客深水埗只要不敗，足以提早一輪封王。傑志會長伍健昨承認，聯賽爭標在他心目中「已輸咗」，緊接會盡力贏足總盃及菁英盃做「盃賽三冠王」，「我搞波咁耐贏得又輸得，球會歷史總是贏數年後會差一次」。他承認季初引援「隔山買牛」下，多名新外援表現「不似預期」，影響了球隊實力。

網民促為引入金信煜致歉 伍：成日道歉會好累

對於有網民指傑志錯判簽入傷多過踢的貴價中鋒金信煜，並要求向球迷道歉，伍健稱此事已處理一段時間，「我們引入每個外援都希望達到預計功效，此事已處理一段時間，但牽涉合約及法律條文，有時決定不是今日做了就可明日發生。花無百日好，總有起伏要面對，搵錯人後最緊要如何改正，如果成日道歉會好累。球會如公司，總有做錯決定時候，我們預見情况像是一座冰山，大部分都在水下睇唔到，但我們會花時間不斷改變，逐個問題處理」。

當選球隊最佳U22球員的流浪18歲小將趙正宇稱，從今季多次與傑志交手，證明球隊有能力擊敗對方，又稱剛考完文憑試後，可專心備戰決賽；同獲獎項的傑志21歲大港腳陳晉一，於2020年首奪菁英盃兼獲選決賽最有價值球員。他稱上仗聯賽不敵東方對球隊是很大警號，讓之後賽事更集中。另無緣爭冠的大埔今晚7時45分港超補賽主場對港會，續爭最佳排名。

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