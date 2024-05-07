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2024年5月7日星期二
巴黎蜂銳圖扭轉敗局 富克洛大器晚成 成多蒙特關鍵先生
利物浦挫熱刺止頹 沙拿獻傳射 高普讚盡展非凡
利華古遜德甲破法 不敗紀錄增至48場
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體壇快訊：騎士搶七挫魔術闖東岸4強
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傑志流浪下周三爭菁英盃 伍健認港超爭標「已輸」 嘆季初新外援遜預期
兩港腳中超首對位較量 茹子楠孫銘謙他鄉遇故知
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【明報專訊】（請看附圖）
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