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體育

體壇快訊：騎士搶七挫魔術闖東岸4強

【明報專訊】克里夫蘭騎士昨在NBA季後賽首圈「搶七戰」，憑米曹攻入全場最高39分，加上另有4人得分上雙，在半場曾落後10分下，主場以106：94反勝奧蘭多魔術，總場數險勝4：3殺入東岸4強，明早起將與波士頓塞爾特人爭入決賽。

謝榮鍵英國GT摘首分

香港車手謝榮鍵在2024年英國GT錦標賽第3回合的銀石500公里賽，於業餘車手組造出最快圈速，與德藉隊友拿下今季首個排頭位資格，最終取得全場第12名，以組別第10名成績，成功取得今季第1個積分。他與隊友在早前首兩回合都未能取分，只能以第13及11名完成；第4回合本月25至26日舉行。

中岸水手奪最後一屆亞協盃

改制前最後一屆的亞協盃決賽昨於阿聯酋舉行，今季澳職常規賽冠軍中岸水手憑前鋒古奧完場前絕殺，以1：0擊敗上季黎巴嫩超聯冠軍阿爾阿赫德，成為史上首隊澳職贏得亞協盃，下季將戰新一屆亞冠精英聯賽。

85歲阿根廷前帥文諾迪逝世

阿根廷足總宣布，帶領國家隊在1978年首奪世界盃冠軍的前教練文諾迪，於當地時間周日逝世，享年85歲。亦是前國腳的他掛靴後也曾執教巴塞隆拿、馬德里體育會、小保加及河床等著名球隊。阿根廷隊長美斯在社交網站寫上「其中一個偉大先驅離開了我們」，以表達對前輩的哀思。

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