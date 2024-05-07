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體育

羅比夫抱恙出戰 馬德里公開賽封王

【明報專訊】7號種子俄羅斯籍球手羅比夫，昨在馬德里網球公開賽男單決賽，以4：6、7：5、7：5反勝來自加拿大的非種子選手艾利亞施米，繼1月的ATP中銀香港網球公開賽後，今年再度封王。惟他賽後稱過去8至9天出現嚴重健康問題，坦言「差不多死去」，故此若情况沒改善，便會入院詳細檢查。

感染病毒「每天都差不多死去」

26歲的羅比夫在馬德里期間疑似感染病毒，醫生為他治療外，還為了讓他繼續比賽，在他的手指和腳部注射麻醉藥，令二者呈現腫脹，甚至幾乎不能穿上球鞋。他說：「我已病了8至9天，這是不尋常的，並沒有真正好起來，這很奇怪，因我通常最多病兩或3天，也許會發燒，但沒什麼特別的。這是我一生中首次感到如此糟糕……我每天都差不多死去，晚上無法睡眠──最近3、4天都沒睡。」

倘若羅比夫情况穩定，將會出席周三開打的羅馬網球公開賽，而22個大滿貫得主拿度也會參加外圍賽，晉級首圈的話，對手將是7號種子波蘭籍的侯卡錫。參賽者尚有一哥佐高域，但世界排名次席的意大利新星史拿及第3位的西班牙籍好手卡路士艾卡拉斯則早已宣布因傷不會參賽，而史拿更斷言，若稍後仍並非處於100%最佳狀態，也會放棄參加本月20日開戰的法國公開賽。

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