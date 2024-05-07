巴黎蜂銳圖扭轉敗局 富克洛大器晚成 成多蒙特關鍵先生

巴黎聖日耳門vs.多蒙特

now643台 明晨03：00直播

PSG在歐聯4強首回合被看高一線，卻被多蒙特的31歲中鋒富克洛上半場破門，最終以0：1敗走，令次回合成背水一戰。然而，「蜂兵」由上月中至今，連同德甲6戰取得4勝1和1負，當中包括上場聯賽主場迎戰奧格斯堡的正選陣容，只保留首席門將基哥高保下仍大勝5：1，反映球員信心和狀態俱佳。估計教練泰錫明晨之戰勢用回上次贏PSG的人腳，意味富克洛有望再成敵軍心腹之患。

富克洛於雲達不來梅接受青訓及展開職業賽生涯，及後轉會德乙紐倫堡和漢諾威，代表作是協助漢諾威在2017年升上德甲，兩年後回巢不來梅。2022年卡塔爾世界盃前成為他的轉捩點，以29歲零280天的「高齡」首次入選德國隊，球隊最後雖在世盃分組賽出局，但入了兩球和交出1個助攻的他去夏獲多蒙特招攬加盟。

富克洛自信德國隊一席難動搖

他在多蒙特的首季表現有目共睹，德甲及歐聯分別斬獲12和3球，共貢獻8個和3個助攻，而被他破門的除了PSG外，還有歐聯對手馬德里體育會及紐卡素，而聯賽冠軍利華古遜、季席史特加和「四哥」RB萊比錫亦不能倖免，並獲意大利隊名宿迪比亞路稱讚道：「他雖然並不快速和強壯，卻十分有效率，屬典型的禁區殺手。」富克洛已在國際賽上陣15次入11球，現續受德國隊教練拿高斯文重用，有望下月在主場領軍戰歐洲國家盃，他說：「即使德國隊近年新人湧現，但教練了解我，懂得如何擅用我，所以我的位置是少有影響的。」

25歲的基利安麥巴比早負盛名，乃2018和2021年法國隊分奪世盃及歐洲國家聯賽冠軍的主將，但效力PSG的成就僅限於本土賽事，始終與歐聯冠軍緣慳一面，而上周作客多蒙特亦被批評在水準以下，故此為公為私，這名今季各賽事上陣45次獨取43的球星，確須在再度倒戈的翼鋒奧士文尼迪比利協助下，向多蒙特還以顏色。

（歐聯消息）