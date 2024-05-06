體壇快訊：國家隊湯優盃齊挫印尼稱王封后

韋斯塔本贏邁阿密站衝刺賽

世界一級方程式（F1）昨晨在美國邁阿密站完成衝刺賽，紅牛星將「韋少」韋斯塔本由頭帶到尾輕鬆封王獨取8分，法拉利的陸克萊則緊隨奪亞軍；至於「細牛」VCARB的列卡度則以第4完成，今季開齋一口氣取得5分。至於正賽排位賽，韋少亦以1分27.241秒的最快圈速取頭位。

施維雅達首奪馬德里賽后冠

馬德里網球公開賽昨晨上演女單決賽，22歲的波蘭籍世界一姐施維雅達，在首盤先贏7：5後，次盤被衛冕的25歲白俄羅斯籍世界二姐莎芭倫卡贏6：4扳平，決勝盤雙方拉鋸至決勝局，最終施維雅達力戰下贏細分9：7，並終以7：6險勝，這亦是她首度在此項千分級賽封后。

朱成竹李皓晴沙特賽首圈止步

港隊昨於WTT沙特阿拉伯乒乓球大獎賽分途出擊，朱成竹及李皓晴在女單首圈分別不敵韓國隊的田志希及日籍好手早田希娜止步。陳顥樺則於男雙首圈伙拍斯洛伐克籍隊友以直落3局挫英格蘭隊，晉級16強，林兆恒／何鈞傑則直入16強鬥比利時和波蘭藉跨國組合。