明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

體育

呂麗瑤百米欄主場封后 田徑錦標賽初賽破PB 平常心待巴奧資格

【明報專訊】一連兩日的香港田徑錦標賽昨假將軍澳運動場煞科，港隊星將呂麗瑤在女子100米欄初賽跑出13.15秒，推快個人最佳成績（PB），並於決賽大熱封后。她賽後笑言近半年赴美訓練氣氛良好，也期望專注跑好每一槍，盡力爭取巴黎奧運資格。

呂麗瑤在女子100米欄初賽第2組登場，並在末段稍為收步下跑出13.15秒，將其PB推前0.12秒，距離由陳秀英在20年前寫下的香港紀錄僅差0.1秒，並以總成績首名晉級。她在衝線後難掩驚喜，身旁對手亦向她送上擁抱道賀。

歸功近半年赴美集訓見成果

呂麗瑤短休約6小時後，於決賽跑出13.27秒，以0.08秒力壓澳洲隊的Abbie Taddeo奪金。她賽後笑稱天公作美，令賽事能在好天氣下舉行，「在香港比賽當然開心，因為自己地方熟悉一點，所以我在今（昨）早可以很專注」。

談及在初賽刷新PB，呂麗瑤稱這證明過去近半年赴美國佛羅里達州集訓有功，而且訓練團隊中全為跨欄選手，當中包括國家隊的杭州亞運金牌得主林雨薇，「組內氣氛很好，大家每日都是良性競爭，亦會鼓勵彼此」。她續指會不時在當地參賽，與高手較量，自己在短途表現亦有改善，「本身60米欄是弱項，以前最快只跑到8.47秒，但今年2月在室內亞洲賽跑入8.26秒，算是大躍進，這段時間收穫甚豐，現在室外賽季剛開始，希望可逐場進步」。

雖然決賽未能推快PB，但呂麗瑤期望於接下來的賽事再有突破，並以平常心看待爭取奧運資格。不過，她也指今次PB是個肯定，「過去一年做了很多決定，這讓我知道方向正確，能繼續行落去」。至於張紹衡在男子110米欄初賽跑出13.77秒刷新PB，惟決賽未能控制起步節奏，終跑出13.98秒得「梗頸四」。

陳銘泰跳遠僅負0.06米掛銀

田項方面，正為奧運資格努力的「跳遠王子」陳銘泰，在男子跳遠決賽憑第4跳的7.75米，以0.06米負中華台北隊的文華佑摘銀，另一港將高澔塱則以7.58米得「梗頸四」。陳銘泰賽後透露今晚將返歐洲繼續訓練，接下來亦會跟呂麗瑤同赴希臘和塞浦路斯比賽。

上 / 下一篇新聞