美斯助攻五福臨門Ｃ朗戴帽 領邁阿密艾納斯狂勝

美斯刷個人半場助攻紀錄

阿根廷球王美斯年初訪港因傷鬧出場風波，雖然他在今季美職開季亦曾受傷患影響，但及後愈戰愈勇，昨早為國際邁阿密在主場掛帥伙拍「阿蘇」蘇亞雷斯攻堅，雖然半場落後紐約紅牛0：1，但下半場先於48分鐘助攻予馬迪亞斯羅渣士追平，兩分鐘後這名36歲球王藉反擊機會，殺入禁區接應阿蘇的助攻射入。其後他於62分鐘再助攻予羅渣士後，並分別於68、75及81分鐘，投桃報李三度妙傳予阿蘇「連中三元」之餘，個人亦交出5次助攻，同時刷新個人及美職單場及半場最多助攻紀錄。結果他領銜國際邁阿密主場以6：2大勝紐約紅牛，賽後12戰得24分續排東岸榜首，而美斯今季聯賽上陣8場已攻入10球及交出9次助攻。

另外，葡萄牙球王C朗昨亦在沙特聯發威，分別在5、12及52分鐘建功，個人大演帽子戲法，加上沙迪奧文尼、奧達維奧及艾法迪入球，終主場6：0大勝艾維達，賽後以30戰得74分續居次，落後榜首希拉爾9分但踢多1場。