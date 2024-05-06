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體育

國米遭雙薩 細恩籲麾下集中保強勢

【明報專訊】已提早奪得今屆意甲冠軍的國際米蘭，昨晨作客以0：1不敵仍須護級的薩斯索羅，季內被對方雙殺，亦是球隊今季聯賽唯二敗仗。賽後主帥「細恩」施蒙尼恩沙基呼籲麾下續應集中餘下賽事，以強勢迎接下一季。

國米昨於20分鐘被薩斯索羅前鋒羅尼安迪一記禁區內勁射撕破，及後雖然積極反撲，但空有76%控球率卻欠把握力，終以0：1飲恨，繼首循環主場輸1：2後再不敵對方，賽後35戰續得89分，薩軍則35戰得29分排尾二，護級形勢續被動。

拜仁歐聯戰皇馬前折古里路

賽後施蒙尼恩沙基表示：「我希望與這班球員一起續戰下季，但首先我想大家都繼續專注在餘下3場，以最好的氣勢帶到下季。」他又透露今夏有增兵空間，期望提升陣容來屆在各戰線爭佳績。

德甲方面，次席的拜仁慕尼黑前晚雖有射手哈利卡尼射入12碼，在射手榜以36球續獨領風騷，但球隊終作客1：3不敵季席的史特加。而是役於17分鐘因足踝受傷退下火線的拜仁翼衛拉菲爾古里路，則證實須養傷逾周，肯定無緣隨隊在周四凌晨的歐聯4強次回合征戰皇家馬德里。

至於排第5的多蒙特前晚主場以5：1大勝奧格斯堡，其中將於季後結束12年「蜂兵」生涯的中場馬高列奧斯亦攻入一球。第4的RB萊比鍚則在末段踢少1人下，作客被賀芬咸逼和1：1，而是役於16分鐘左膝十字韌帶撕裂傷出的奧地利國腳中場舒拉加，篤定提早收咧之餘，亦緣盡今夏歐洲國家盃。

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