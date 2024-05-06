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體育

皇馬早4輪稱霸西甲 顧及歐聯4強 安帥籲壓抑興奮

【明報專訊】皇家馬德里昨在西甲主場以3：0大勝卡迪斯後34戰得87分，並藉隨後巴塞隆拿作客反負基羅納2：4遭雙殺，得以拋離升上次席的基羅納13分，提早4輪第36次封王，在歐洲五大聯賽看齊意甲的祖雲達斯，但主教練安察洛堤以周四凌晨歐聯4強次回合主場大戰拜仁慕尼黑為由，承認必須將喜悅壓抑下來。

巴塞2：4敗走基羅納跌落第3

皇馬憑巴謙戴亞斯、祖迪比寧咸及祖斯奴下半場建功，以3球輕取卡迪斯。巴塞其後作客基羅納雖由安達斯基斯坦臣和羅拔利雲度夫斯基上半場破門兩度領前，卻在下半場連失3球，今季兩循環以同一比數2：4不敵基羅納，並被對方以1分反壓跌落第3。

皇馬教頭安察洛堤說：「這次喜悅顯然須壓抑一下，因接下來就是今季最重要一仗（主場對拜仁慕尼黑）。」皇馬的第36個西甲錦標來得不易，事關去夏既有賓施馬離隊，季初又有守將艾達米列達奧、阿拉巴和門將泰拔高圖爾斯等因重創長唞，卻藉新兵中場比寧咸攻入18球，一對巴西國腳雲尼斯奧斯祖利亞及洛迪高高斯共斬獲23球，加上以魯迪格為首的防線只失守22次，終助皇馬迄今只輸一仗下重奪冠軍，而令「肥安」深感安慰的是，高圖爾斯此役終傷癒復出把關。

巴塞衛冕失敗的同時，巴塞女足在聯賽以4：1大勝格蘭納達，拋離對賽較差的皇馬15分，提早5輪蟬聯冠軍。巴塞女足已在西超盃奪魁，若再在西班牙盃及歐聯決賽勝出，便可榮膺「四冠后」。

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