車路士大勝韋斯咸踢曼聯落第8 維拉敗走白禮頓

賽前排第7的車路士藉中場高爾彭馬於15分鐘，在禁區內接應前鋒尼高拉斯積遜傳球抽入先開紀錄。30分鐘，韋斯咸守衛葛特蘇馬解圍變「助攻」，被車路士中場干拿加歷查射入。36分鐘，加歷查開角球予後柱的中堅堤亞高施華，後者頂回中路馬度基近門加一頭頂成3：0。「鎚仔幫」上半場攻門機會不多，最具威脅要數查洛保雲兩度攻門中楣彈出。

下半場開戰僅3分鐘，馬度基底線傳中予無人看管的積遜輕易射入，韋斯咸及後再有保雲射門中楣未能破蛋之餘，更於80分鐘被車路士前鋒積遜突破越位射成5：0完場，令韋斯咸近9場聯賽僅得1勝。白禮頓迎戰維拉上半場互交白卷，戰至87分鐘「海鷗」憑前鋒祖奧柏度的入球一箭定江山，終以1：0挫維拉，結束6場不勝頹勢。

曼聯傷兵滿營 訪水晶宮惡戰難免

被同得54分的車路士趕過的曼聯明晨將出征水晶宮。「紅魔」賽前9場英超只勝出兩次，近期又盛傳球員今夏被清洗恐致軍心不穩，此役勢有多達10名傷兵，使過去4仗3勝1和的水晶宮，有望取得近兩季聯賽交手首捷。