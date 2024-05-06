夏蘭特大四喜領城屠狼 曾遭堅尼稱英乙水平 反諷「不在乎那男人」

曼城後衛加華度爾於12分鐘博得12碼，艾寧夏蘭特操刀打開紀錄。他在35分鐘接應中場洛迪卡斯簡迪的傳中頂入遠柱，並於完半場前博得12碼，他親自主射得手。下半場接戰至53分鐘，狼隊藉韓國隊鋒將黃喜燦破蛋，但僅1分鐘後，夏蘭特接應翼鋒菲爾科頓長傳禁區內妙射死角而入，加上入替他的前鋒祖利安艾華利斯於85分鐘埋齋，終令曼城大勝5：1兼取得英超六連捷。

哥帥為四連霸 誓爭尾3輪全勝

曼城餘下3輪依次是作客富咸與熱刺，以及迎戰韋斯咸，而多踢1場的榜首阿仙奴則先出征曼聯後主場鬥愛華頓，「藍月」主帥哥迪奧拿說：「己隊若要成為冠軍，餘下比賽必須全取9分，否則阿仙奴便會封王。」哥帥又強調早前態沉的夏蘭特及時復勇，「他早前受傷，現已返回工作崗位，那兩記12碼以外的入球是令人難以置信的」。

夏蘭特特別提及自己騰空力強的頭槌入球道：「那是一個漂亮入球，爸爸定必喜歡它。」他的父親是曼城名宿，於2001年在曼市吡戰曾被曼聯名宿堅尼粗野攔截後斷腳，其後雖康復但無復舊觀，最終黯然掛靴。對於早前被堅尼嘲笑只有英乙水平，夏蘭特說：「我其實不在乎那個男人，所以沒關係的。」前年夏天由多蒙特轉投曼城的他，上季即以36球成為英超神射手，現也以25球領前射手榜，總計近兩季共上陣63次入61球，均入約0.97球；各賽事則披甲94次獨取88球，均入約0.94球。

般尼慘負紐卡素護級勢危

另外，紐卡素前鋒阿歷山大伊沙克昨攻入個人第20球，協助「喜鵲」作客4：1大勝般尼，令後者以36戰續得24分排尾二，分別落後尾四諾定咸森林及尾三盧頓5分和2分。森林作客以3：1反勝早已篤定降班的包尾大幡錫菲聯。錫菲聯迄今36戰失100球，成為英超38輪賽制失球最多球隊，此前只有史雲頓曾在1993／94年球季的42輪賽制中失守100次。