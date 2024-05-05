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體育

阿仙奴主場大勝般尼茅夫續居首 葉士域治升班隔22年再戰英超

【明報專訊】阿仙奴昨晚於英超第36輪，主場以3：0輕取般尼茅夫，36戰得83分續居榜首。另外，葉士域治昨於英冠煞科戰主場兩球淨勝哈特斯菲爾德，聯賽奪亞軍取升班資格，下季將相隔22年再戰英超。

阿仙奴昨征戰般尼茅夫甫開賽便主動強攻，戰至上半場末段，鋒將夏維斯殺入禁區被敵軍門將麥克查華斯踢跌博得12碼，布卡約沙卡操刀中鵠，助球隊領先1球完半場。

賴斯獻傳射 沙卡杜沙特建功

換邊後戰至70分鐘，「兵工廠」由翼鋒李安度杜沙特接應迪格蘭賴斯的傳送射入拉開比數。加上賴斯於補時7分鐘窄角度射入錦上添花，結果阿仙奴在主場以3：0輕取般茅，賽後36戰得83分續居首。

維拉今訪白禮頓力保前四

另外，盧頓昨於主場以1：1逼和愛華頓，賽後36戰得26分續排第18，護級形勢續被動。暫列第8的車路士今晚迎戰相差兩分緊隨其後但踢多1場的韋斯咸；「四哥」阿士東維拉今晚則作客白禮頓爭返勝軌，力保前四取來屆歐聯席位。

另一方面英冠昨煞科，葉士域治在主場以2：0挫哈特斯菲爾德，46戰得96分取得亞軍，將聯同取97分封王的李斯特城攜手下季升上英超。而第3至6位球隊將轉戰附加賽，其中季席的列斯聯將鬥第6的諾域治，第4的修咸頓面對第5的西布朗，兩仗勝方將在決賽爭奪升班最後一席。

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