最後3戰 名帥高普拒爛尾 利物浦求反彈誓破熱刺

利物浦vs.熱刺 now611/621台 晚上23：30直播

先又回一回帶，去年杪評論阿仙奴與利物浦的文章中，指出兩隊俱大有進步空間，緣何如今紅軍於「真．三頭馬車」內（當時由阿士東維拉暫代未上力的曼城）率先墮退？差異在於阿仙奴純粹風格轉變，人腳骨架維持之餘更得以補完，紅軍中場線卻是被迫匆匆提前大執位，堪稱傷筋動骨的手術，難度不可同日而語。想想昔日高普花了起碼兩年，才把佐敦軒達臣從八號改造成稍為似樣的六號，然後還得再買個法賓奴湊成拼圖，自可理解紅軍今季為何一直未能完全達成攻守平衡。

既生高普 何生哥迪奧拿

當然此處所謂的未臻平衡也有點雞蛋裏挑骨頭，於是不得不非常老套嘆句既生瑜何生亮，要不是碰上哥迪奧拿，大抵建立王朝的乃紅軍而非曼城。記憶中應從未批評過高普，包括起初即形容他與利物浦為絕配，其熱血重金屬風跟晏菲路的氛圍氣勢簡直天作之合；直到今日仍只能有讚冇彈，畢竟同時具備強烈個人風格和長期佳績的教頭屬鳳毛麟角。

固然高普激勵士氣、激發小宇宙的man-management首屈一指，戰術水平也不比哥帥遜色太多，例如剛好早前談及曼城球員的一人多職，紅軍便亦有個阿歷山大阿諾特（TAA）。可惜TAA經常養傷，反倒進一步窒礙紅軍換血進程。右閘用祖高美斯或小將巴特利都問題不大，惟進攻階段的十號角色，卻牽一髮動全身打亂計劃，原擬逐步轉型為防中的新援麥亞里士打重新推前，沙拿亦須分擔更多穿針引線工作。

沙拿職能微調構成退化假象

提到沙拿自然涉及兩件事，一為上仗於場邊跟高普齟齬，二為貌似回塘。前者除了因為不足三星期內斷送三項冠軍，少許脾氣乃人之常情，高普亦一再表明已小事化無，並坦言假如一路順風順水，根本不會貶沙拿為後備，也便沒有這些茶杯裏風波。沒錯，現實就是無法事事順遂，上回說過紅軍上半季屢憑攻兵神來之筆力挽狂瀾，因此狀態腳風來到季尾略見失色本屬正常，加上沙拿上述的職能微調，構成退化假象。

普帥全攻型踢法致熱刺兵疲

無疑紅軍埋門把握最強的祖達續倦勤，紐尼斯或許又做敗家仔，但上周五尚未全面復操的隊長中堅華基爾雲迪積克（VVD）幸好可望紮住上，更重要是高普感慨終於不必一周三賽，整個星期有時間在訓練場做工夫。反觀左閘全滅的熱刺周中不敵車路士，提早送紅軍進來季歐聯後，雖說沒增添傷兵，增添疲兵卻免不了。普斯迪高路的體力化全攻型踢法，導致麾下明顯身心耗損，先撇開下季兼顧歐戰需大舉增兵，單講此役恐怕一分已收貨，一如高普登陸英倫處子戰出征熱刺之時。

蘇柏高

球癡一名，尤愛荷蘭全能足球。周末最愛看看書，呷一口威士忌，然後開着電視等睇波。