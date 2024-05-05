SUN周日體育直播賽程

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2024年5月5日星期日
港男花團體賽反勝意國主場封王 世盃寫隊史意義非凡 蔡俊彥盼以金牌勉後輩
女花團體賽13名作結 難防黃芊芊成敗因
田徑錦標賽展開 俞雅欣今年次佳成績封后未滿意
艾榮當錫手感火熱 獨行俠掃走快艇次圈鬥雷霆
日本險勝烏國 U23亞盃再登頂
體壇快訊：跆拳道盧蔚豐奪巴奧資格
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最後3戰 名帥高普拒爛尾 利物浦求反彈誓破熱刺
阿仙奴主場大勝般尼茅夫續居首 葉士域治升班隔22年再戰英超
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【明報專訊】（請看附圖）
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