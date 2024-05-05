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體育

體壇快訊：跆拳道盧蔚豐奪巴奧資格

【明報專訊】中國香港代表團昨添巴黎奧運入場券。跆拳道港將盧蔚豐雖在早前的男子68公斤或以下級別資格賽，戰至4強不敵難民隊代表，惟對手證實不合資格代表難民隊征奧，盧蔚豐終得以獲遞補取得資格。

余理洋投永倫備戰來季甲一

34歲港籃名將余理洋昨落實由南華轉投「黃金戰士」永倫，備戰來季香港甲一男子籃球聯賽。另外，港籃女將陳欣汶昨亦落實由美國波士頓以馬利學院，轉校至愛納大學，有望首戰全美大學體育協會（NCAA）一級賽。

大埔和南區 理文封王欠4分

大埔昨港超作客雨戰0：0悶和冠忠南區，賽後17戰39分排第4，由於大埔與傑志餘下賽事全勝都只得48分，17戰45分排榜首的理文未來兩仗取4分便可提早一輪兼首度封王。理文今午3時作客均業北區。另東方昨晚主場對港會，在大雨下延遲逾一小時才開賽，因雨勢加劇，球證在戰至約30分鐘宣布腰斬，擇日再賽。

國家隊湯優盃決戰印尼

羽毛球湯優盃昨於成都上演4強賽事，中國國家男隊在湯姆斯盃以場數3：1擊敗馬來西亞隊，今於決賽大戰印尼隊；國家女隊則在優霸盃以場數3：0淘汰日本隊，亦將與印尼隊爭冠。

羅馬爭前五誓挫祖雲達斯

羅馬日前在歐霸4強首回合先負利華古遜，明晨重返意甲主場惡鬥祖雲達斯。「首都狼」現以34戰得59分排第5，僅領先隨後的阿特蘭大兩分但踢多1場，意味在爭取前5取下屆歐聯資格仍被動，此仗對季席的「老婦人」再無失分空間。次席的AC米蘭明晨則迎戰熱拿亞，力爭走出各賽事5場不勝頹勢。

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