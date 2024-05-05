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體育

田徑錦標賽展開 俞雅欣今年次佳成績封后未滿意

【明報專訊】香港田徑錦標賽昨在將軍澳運動場展開首日賽事。去年杭州亞運銅牌港將俞雅欣在女子跳遠亮相，在僅得兩次有效試跳下，仍以今年第2佳的6.38米成績封后。惟她賽後自評表現不如意，並透露稍後將續赴海外訓練及參賽，冀趕上巴黎奧運尾班車。

在杭州亞運創下6.50米港績的俞雅欣，此戰6次試跳有4次犯規無效，但在第2、3跳分別做出6.38及6.32米的成績，最終力壓跳出6.19米的澳洲籍選手Tomysha Clark，以及跳出6.01米的越南代表Bui Thi Loan，贏得冠軍。她稱賽前仍以破個人最佳成績為目標，對表現略感失望，「感覺狀態不錯，未能把握機會有點可惜。可能太想做好成績而有壓力，步點沒拿捏得太好」。

盼躋身世界前32跳入巴黎奧運

巴黎奧運女子跳遠共有32個席位，目前有14名運動員已達到6.86米的標準成績取得資格，餘下席位將按奧運周期世界排名順序分配（每隊上限3人）。目前排名第42位的俞雅欣，之後會續跟隨教練陳慧賢（Animo）到海外訓練，她笑言現可着手尋找在歐、美可參與的賽事，並透露暫定會到匈牙利及斯洛伐克參與當地賽事，並對6月30日「死線」前後來居上進軍巴黎仍保持正面，「只要未來2至3場跳到6.5米以上，都足以躋身世界前32名」。

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