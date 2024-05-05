港男花團體賽反勝意國主場封王 世盃寫隊史意義非凡 蔡俊彥盼以金牌勉後輩

世界排名第6的香港男子花劍隊，於主場派出張家朗、蔡俊彥、梁千雨及李逸朗角逐團體賽，他們在16強先以45：18大勝匈牙利隊過關，隨後於8強以45：39勇挫世界第4的法國隊後，再於4強以45：31淘汰韓國隊，殺入決賽。

張家朗守尾門保住優勢 多謝市民現場支持

決賽面對世界第2的意大利隊，初段陷於被動，蔡俊彥在第4局更被打出1：5攻勢，一度落後至12：20。不過，19歲新星梁千雨在隨後一局面對世界二哥馬連尼打成5：5後，世界排名第7的「劍神」張家朗在第6局以11：5大勝世界第6的菲臘比，將比數追至28：30。

港隊隨後士氣大振，蔡俊彥在第8局硬撼菲臘比，獲主場球迷熱烈打氣下重獲信心，一舉打出8：3攻勢，反超前40：38進入末局。守尾門的張家朗大戰馬連尼，沉穩應戰下保住優勢，領港隊以45：41氣走意軍，突破2019年聖彼得堡站摘銀的成績，隊史首於世盃分站奪金。眾將在完場一刻難掩興奮，隨即衝上劍道相擁慶祝。

賽後眾人異口同聲承認在主場奪冠別具意義。張家朗表示：「香港首辦世盃，很開心我們也首次贏到冠軍，要多謝隊友這麼努力，以及現場很多市民的支持。這對我們意義重大，因為不肯定會否有下一次」，他亦期望港隊能於6月舉行的亞洲賽再創佳績。

蔡俊彥鬥心重燃 冀香港出產更多世界冠軍

蔡俊彥則指決賽落後時沒多想分數，只想打好每一劍，他日前曾透露失落奧運資格後，一度失去打劍動力，這面金牌正好讓他重燃鬥心，「命運安排我們經歷這麼多挫敗後，今（昨）日終贏得這塊金牌，希望這能鼓勵小劍手，未來為香港贏更多世界冠軍」。

在晉級路上交出亮眼表現的梁千雨，去年曾助港隊於世界賽團體賽摘銅，今次再創歷史，他也期望未來能站穩陣腳，「長期目標是這團隊能維持到2028年（洛杉磯）奧運」。

今次賽事其中3日門票售罄，代表日均約400人入場。香港今季臨時接替德國主辦花劍世盃，中國香港劍擊總會主席楊穎新期望，本港能恒常舉辦FIE賽事，但承認有難度，「各劍種每年只有5站世盃和3站大獎賽，各站主辦權大多名花有主，要恒常舉辦有一定難度，今次我們都跟新加坡爭」。

不過，楊穎新透露FIE代表及參賽隊伍對今次賽事有不少正面評價，盼能再爭主辦權。