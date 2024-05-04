阿仙奴曼城主場搶分 沙卡復勇攻茅 科頓膺年度最佳誓捕狼

阿仙奴和曼城上月中齊在歐聯8強止步，之後埋首英超搶分，迄今均連贏3場，「兵工廠」暫以35戰得80分，以1分領前少賽1場得79分的「藍月」，故此阿仙奴餘下3輪必須先做好本份全取9分，否則料難以一搔20年的冠軍之癢。

阿仙奴近期除有前鋒夏維斯及中場馬田奧迪加特大勇外，早前受傷的翼鋒布卡約沙卡經過一輪比賽後，近兩場倫敦打吡碰車路士和熱刺的先獻助攻後建功，反映他已回復狀態和信心，况且連同足總盃在內，近4次對現排中游的般尼茅夫個人獨取兩球，勢為球隊增添勝算。

曼城過去4個半月的英超成績比阿仙奴亮麗，取得19戰15勝4和的不敗佳績，而且明晨主場迎戰狼隊前，據報上仗因身體不適避戰的翼鋒菲爾科頓已病癒，應可復出，伙拍近兩季三對狼隊斬獲4球的艾寧夏蘭特攻堅。另英格蘭足球記者協會（FWA）昨公布，科頓壓阿仙奴中場迪格蘭賴斯，當選本年度最佳球員，第3位為另一曼城中場洛迪卡斯簡迪。

熱刺0：2負車路士爭四難樂觀

同日英超比賽亦有護級球隊諾定咸森林作客已篤定降班的包尾大幡錫菲聯，以及尾二般尼也需主場惡鬥紐卡素。「喜鵲」證實23歲的意大利籍中場辛度東拿利，因在英格蘭違規賭波罪成，被英足總判罰停賽兩個月，但獲緩刑，如無意外可在8月尾復出。他因在意國球壇涉賭，去年10月被意足總判罰停賽10個月。此外，熱刺以0：2受挫車路士，並在英超被倒戈的敵帥普捷天奴雙殺。熱刺英超三連敗後，以34戰得60分續排第5，落後多踢1場的「四哥」阿士東維拉7分，爭取出席下季歐聯難樂觀。

英冠煞科 葉士域治不敗即升班

英冠今晚上演煞科戰，其中次席葉士域治主場對哈特斯菲爾德不敗，便可與冠軍李斯特城直接升班，而落後3分的季席球隊列斯聯則仍有機會爭奪直接升班席位。列斯聯的對手是落後6分的客軍「四哥」修咸頓。此外，「聖人」之後的球隊諾域治、西布朗及侯城仍需為參加升班附加賽努力。