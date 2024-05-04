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體育

小將梁雅蕾首戰正賽刺出驚喜

【明報專訊】香港女子花劍隊昨在亞洲國際博覽館10號展館舉行的世界盃香港站共3人登場，已獲奧運資格的陳諾思和關渝澄雖在首圈出局，但生涯首闖正賽的小將梁雅蕾卻打出驚喜，64強力克世界排名第38的波蘭籍劍手，惟32強力戰不敵加籍華裔好手郭子嘉止步。

陳諾思負意劍手 「收穫寶貴經驗」

梁雅蕾在首圈面對波蘭隊的莉茲賓絲卡，一度落後5：7，但她沉着應戰並以15：10反勝，惟隨後與世界排名第9的加籍華裔好手郭子嘉的「左撇子之戰」，終力戰下以6：15落敗。梁雅蕾稱對「地標」的表現感驚喜，「我想跟強敵交手，雖然緊張但也感到驚喜，原來自己有力一戰，只要比賽未完，放開包袱去打，什麼都有可能發生。這場勝仗給我很大信心，讓我知道努力付出總有回報」。

陳諾思和關渝澄則同在64強止步，前者面對世界排名第4的意籍好手芭天妮，中段連失9分並以7：15告負。陳諾思賽後直言，即使今場落敗仍收穫寶貴經驗，「我知道我倆實力上會有差距，但我亦盡力嘗試打好每一劍，始終之後要打奧運，這是一個很好的經驗，不論心態、技術等方面，都可以知道自己有什麼不足」。她日前直言自己與世界頂尖劍手仍有差距，並相信細節可決定成敗。

女花港隊將派出陳諾思、關渝澄、鄭曉為和符妤名，今早10時半在團體賽16強硬撼國家隊。

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