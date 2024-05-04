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體育

張家朗蔡俊彥爭議中憾負止步 港隊今轉戰花劍世盃團體賽 男花新陣容爭入8強

【明報專訊】一連4日的國際劍擊聯會（FIE）花劍世界盃香港站昨早假亞洲國際博覽館10號展館上演正賽，港隊共3男3女分途出擊，當中張家朗及蔡俊彥分別於16強及64強戰至「決一劍」，惟在爭議聲中落敗。港隊今早10時半轉戰團體賽，男花將以新陣容爭入8強。

港隊「劍神」張家朗憑世界排名第6直入正賽，昨早與從資格賽突圍的隊友蔡俊彥和李逸朗在64強分途出擊。張家朗在首圈先以15：10擊退韓將崔民瑞，他隨後在32強與英籍劍手占美曲克鬥得激烈，終以15：13反勝過關。

張家朗在16強鬥世界排名第83的意籍劍手菲臘比一直拉鋸，他在尾段一度落後12：14，但果斷出手扳平，惟最終戰至「決一劍」以14：15飲恨，無緣晉級。菲臘比多次要求裁判觀看重播，打斷比賽節奏，張家朗亦曾因判斷感到無奈，他在賽後直言：「在場上有爭論是很正常的事，選手在中間會與裁判溝通，會主觀以為是自己得分，就去問點解。但不同裁判有不同看法，這是很好的機會去理解裁判的判決」。

張家朗對在主場出戰感高興

即使在16強止步，但張家朗仍為主場出戰世界盃感高興，「好開心能在香港比賽，亦有好多市民為我打氣」。他指今次成績未如理想，但仍有上海大獎賽和亞洲賽去備戰巴黎奧運，「我在（3月）華盛頓大獎賽後曾小休再練習，但感覺狀態未如理想，但這是一個訓練的過程，狀態有高低起伏，要盡力去找出問題，再作調整」。

至於世界排名第18的蔡俊彥在首圈硬撼排名高13位的美籍華裔劍手陳海翔，港將一度落後9：14， 但在主場觀眾打氣下連奪5分扳平，惟戰至「決一劍」飲恨吞敗。蔡俊彥直言與對手屬於五五波，鬥得緊湊是意料中事，「他是一個很強的對手，能夠和他打一場好的比賽，都算證明了自己的實力，但希望我下次可以取勝」。

蔡俊彥昨仗後找回信心與動力

蔡俊彥直言不解判決，尤其在關鍵時刻遇爭議，令他更覺失望，「今次輸一分，而最後的分數是有少許爭議的，那就會更加感到可惜。雖然我們打的時候很煩躁，但完場冷靜過後，都會嘗試和裁判溝通，希望了解判決準則」。前日曾指失去動力的他，表示昨仗算是找回信心和動力，「起碼可以告訴自己『我仲得』」。另一港將李逸朗則以4：15負美籍「世一」伊堅，同樣首圈止步。

戰畢個人賽，港隊將派出張家朗、蔡俊彥、李逸朗及梁千雨出戰明早10時半的團體賽，與匈牙利和澳門隊的勝方爭入8強。張家朗直言抱享受的心態作賽，蔡俊彥則期望以新陣容爭入4強，港隊主教練Greg Koenig亦期望麾下打出好表現，「李逸朗在都靈大獎賽入過16強，去年成都世大運亦有好表現，他證明自己值得信賴，而且我想大家知道只要打得好，就有機會代表團隊」。此外，意籍劍手比安奇和美國隊的韋妮卓比，昨於男、女花個人賽贏得冠軍。

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