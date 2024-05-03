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體育

蔡俊彥李逸朗男花資格賽突圍 偕張家朗亮相花劍世盃正賽 蔡：盼主場尋回爭勝動力

【明報專訊】一連4日的國際劍擊聯會（FIE）花劍世界盃香港站，昨假亞洲國際博覽館10號展館續演次日賽事，港將蔡俊彥和李逸朗在男子花劍個人賽資格賽突圍而出，偕張家朗亮相今日的正賽。香港男子花劍隊失落巴黎奧運團體賽資格後，蔡俊彥不諱言身心俱疲，參賽亦有種「唔知為乜」的感覺，但盼能在主場尋回爭勝動力。

男花港隊共30人主場出擊，除世界排名第6的張家朗直入正賽，其他港將皆要從資格賽打起。當中蔡俊彥在小組賽得3勝3負，晉級128強的港隊「內訌」戰以15：5輕取師弟麥朗圖，隨後面對法籍19歲小將安尼卻陷苦戰，但在主場觀眾打氣下仍以15：13拿下勝仗，出線正賽並於今午1時20分硬撼世界排名第5的美籍華裔好手陳海翔。

坦承失奧運資格後身心俱疲

談及昨日表現，蔡俊彥坦承狀態欠佳，尤其最後一場鬥安尼時，領先13：8卻遭對手連奪4分，令他自亂陣腳，「我有專門看對手比賽影片並研究，開頭戰術奏效，但到中段未能得分令我有點慌張。不過我告訴自己不要緊，輸就輸，然後放手一搏就好」。

這名26歲港將又承認，失落奧運資格後覺得身心俱疲，或是一直狀態低迷的原因，「奧運周期完結後，我以為休息了一段時間已足夠，但還是有點難過，這幾個比賽都有些『唔知為乜』的感覺。這不代表我想放棄，我好努力去振作、希望打得好，只是我真的需要點時間」。

蔡俊彥期望於主場觀眾的支持下，尋回爭勝動力並衝擊獎牌，「有現場觀眾支持，想贏的動力更大，因為希望在自己屋企贏給屋企人睇，好多謝今（昨）日平日都入場支持我們的觀眾。看看命運會否眷顧我吧，如果我明（今）天有獎牌，或會拾回信心」。至於直入正賽的張家朗，將於今午12時20分的正賽64強鬥韓將崔民瑞，從資格賽突圍的李逸朗則於同一時間硬撼美籍「世一」伊堅。

張小倫享受主場演最後國際賽

另外，陸浚諾、吳諾弘、崔浩然、楊子加、招文韜及王哲皆在淘汰賽64強止步，與正賽席位擦肩。至於「大師兄」張小倫在128強以9：15不敵美籍劍手止步，早前已宣布退役的他坦言已盡力，「我在兩年前斷了阿基里斯腱，休息大半年後覺得有心無力，很怕再受傷，但我仍努力重拾狀態」。在2005年首次代表港隊出戰國際賽的他，也慶幸能在主場完成最後探戈，「在地球繞了一圈，再回到原點，在香港享受最後一場國際賽，都算圓滿」。

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