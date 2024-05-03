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2024年5月3日星期五
蜂兵險勝PSG搶先機 助德甲壓英超 第5位篤定戰下屆歐聯
塞爾特人滅火復仇闖次圈 塔圖獻雙雙 「擊敗熱火別具意義」
利物浦新主場球衣採復古設計 致敬40年前奪歐冠
奧蘇世界賽不敵冰咸 連續兩屆8強止步
艾卡拉斯馬德里賽8強止步 無緣主場三連霸
C朗起孖領艾納斯晉級 沙特國王盃決戰希拉爾
體壇快訊：日本烏國今爭U23桂冠
電視精選
蔡俊彥李逸朗男花資格賽突圍 偕張家朗亮相花劍世盃正賽 蔡：盼主場尋回爭勝動力
多人入場港將讚氣氛極佳 劍總招待學童觀賽推廣劍擊
電視精選
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【明報專訊】（請看附圖）
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蜂兵險勝PSG搶先機 助德甲壓英超 第5位篤定戰下屆歐聯
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