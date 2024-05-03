體壇快訊：日本烏國今爭U23桂冠

36人難民隊征巴奧

國際奧委會（IOC）昨公布巴黎奧運難民隊運動員名單，36名獲聯合國難民署認證難民身分的選手將出戰田徑、游泳、霹靂舞及柔道等12個項目，人數再創參賽3屆以來新高。這36人分別原籍伊朗、阿富汗、敘利亞、古巴、蘇丹等11個國家，均已出走祖國到其他國家繼續受訓。

國家隊湯優盃晉4強

在成都舉行的湯優盃男、女子羽毛球團體賽昨展開8強賽，主場出擊的中國國家男子隊在湯姆斯盃場數3：1擊敗印度隊，明於4強面對馬來西亞隊；國家女隊則在優霸盃以3：0輕取丹麥隊，將與直落3場淘汰印度隊的日本隊爭入決賽。

機員中北美冠決戰帕丘卡

中北美洲冠軍盃昨上演4強次回合賽事。去年美職季後賽冠軍哥倫布機員，雖在開賽11分鐘先失守，但憑艾丹摩利斯、迪亞高羅斯及羅素路維各建一功，最終作客3：1擊敗早前淘汰國際邁阿密的墨西哥代表蒙特雷，兩回合計贏5：2躋身決賽，將與另一墨西哥球隊帕丘卡爭冠。決賽原定當地6月2日上演，但因與墨西哥大選撞期需另擇日期。