塞爾特人滅火復仇闖次圈 塔圖獻雙雙 「擊敗熱火別具意義」

塞爾特人今季於常規賽以隊史第4佳的64勝18負成為東岸一哥，首圈剛好重遇上屆東岸決賽對手熱火，當時熱火以場數4：3險勝奪分岸冠軍，但最終在總決賽不敵丹佛金塊奪亞。兩軍狹路相逢下，熱火卻有頭號球星占美畢拿因附加賽受傷而一直未及復出，結果昨賽前已領先場數3：1的「綠軍」，在主場早早拉開比數，其中球星塔圖貢獻「雙雙」，另外兩主將謝倫布朗及戴歷韋特亦合轟50分，終以118：84大勝，場數4：1淘汰熱火晉級次圈。

塔圖賽後表示：「我們從過去的失敗經驗中學到了很多，今季我們的目標便是突破上屆，打出令人滿意的球季，擊敗上屆淘汰我們的熱火別具意義。」

當錫轟35分領俠大勝快艇

至於達拉斯獨行俠昨於季後賽西岸首圈，在球星盧卡當錫攻入全場最高35分領銜下，作客以123：93大勝洛杉磯快艇，場數領先3：2「叫糊」，明將返主場力爭拿下晉級關鍵一勝。

另外，前日費城76人憑球星泰維斯麥斯第4節末段連取7分逼至加時，最終力克紐約人場數追成2：3。惟賽會昨公布的球證報告卻指出，麥斯當中攻入的「3+1」應該走步違例在先，承認屬誤判，向受影響人士致歉。