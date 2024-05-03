蜂兵險勝PSG搶先機 助德甲壓英超 第5位篤定戰下屆歐聯

多蒙特今季分組賽F組兩鬥PSG，分別作客負0：2及主場和1：1。然而蜜蜂兵團昨仗戰至36分鐘，由德國隊前鋒富克洛接應中堅尼高舒洛達碧克長傳，冷靜一控一射攻破敵軍門將基安盧基當拿隆馬的十指關，連續兩場歐聯建功。「蜂兵」完半場前再有中場沙比薩兩度窩利施射，分別被當拿隆馬擋出及接實，半場1球領先PSG。

辛祖續亮眼獲讚 安歷基未氣餒

PSG換邊後連番狂攻，星將基利安麥巴比與阿舒拉夫夏基美在51分鐘，10秒內接連禁區內起腳中柱彈出。繼8強淘汰巴塞隆拿後再倒戈的翼鋒奧士文尼迪比利，則在80分鐘接應夏基美傳中撞射，僅僅掠門高出。PSG最終全場錄得14次埋門仍顆粒無收，季內3次對多蒙特首嘗敗績，下周三凌晨回師巴黎王子公園球場再戰次回合。

蜂兵此役除了制勝的富克洛，今年1月從曼聯外借回巢的翼鋒查頓辛祖亦表現搶鏡，全場完成12次盤球過人，是英籍球員自2003／04年歐聯以來單場最多。泰錫亦對麾下表現脫胎換骨讚賞有加，「他在訓練時經常展現出眾一面，但在比賽仍發揮如此並不易，尤其是他曾有段時間生疏於比賽節奏。我們一直知道他具備的能力，今（昨）日也看見了，我們就是需要他交出這種表現」。

縱使PSG首回合出師不利，主教練安歷基保持樂觀，深信球隊下仗能乘主場之利扭轉敗局，「我們16強和8強均是先主後客，這次是完全不同的處境。我們回到主場有5萬名球迷加持，沒什麼可輸的，目標只有晉級」。

值得一提的是，多蒙特此仗取勝後，德國肯定壓過英格蘭成為今季歐洲足協（UEFA）系數得分第2高的國家，僅次於意大利。意大利和德國因而來季額外獲得一個歐聯席位，使目前德甲排第5位的多蒙特，即使最終未能躋身前四，在此新制度下仍鎖定來季續戰歐聯。

拜仁覓帥碰壁 蘭歷克望留效奧國

此外，有主帥杜曹今夏離隊的拜仁慕尼黑，據報邀請曾執教曼聯的蘭歷克來季執掌，但對方希望留任奧地利隊主教練至2026年而婉拒。這是繼利華古遜主帥沙比阿朗素及德國隊教頭拿高斯文後，拜仁近期第3名接洽未果的潛在新帥人選。