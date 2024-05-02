花劍世盃香港站開鑼 首日演女子資格賽 陳諾思伙兩隊友闖正賽

港隊派出30人角逐女花個人賽，已奪巴黎奧運資格的陳諾思在小組賽表現慢熱得3勝3負，同組的港隊隊友關渝澄則獲5勝1負，小組總排名並列第15直入正賽。陳諾思與另外9名港將則晉級淘汰賽，這名港隊一姐在128強先以15：8擊退科特迪瓦隊的伊絲特賓，隨後再以15：10力克韓國籍劍手金孝娟殺入明日的正賽。

陳諾思賽後坦言小組賽狀態平平，但打入淘汰賽後漸入佳境，世界排名第28的她又稱首次在香港打世界盃的體驗不錯，「我覺得香港打比賽幾好，除了不用適應時差，還有好多觀眾為我們支持，聽到大家打氣令我信心更大，而且昨（前）晚我還能在家吃飯」。陳諾思躋身正賽後，將於明早11時硬撼世界排名第4的意籍好手芭天妮，她表示：「我在小組賽發揮不好，已知道正賽會遇到高排名劍手，但我會抱着平常心參賽，能夠跟高水平的劍手對打是一件好事。」

讚主場氣氛佳 簽名合照有求必應

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陳諾思昨不時獲觀眾上前索取簽名及合照，她盡量有求必應，「我在2017年亞洲賽當觀眾時，也試過問張家朗可否合照，故明白這感覺」。19歲的她又稱大家不止關注自己，亦更留意女花港隊，「女花成績不及男花，但我們一直進步，如上站（世盃第比利斯站團體賽）入8強也是一大進步，希望大家知道港隊不止男花」。

其他港將方面，關渝澄明鬥法籍劍手娜卓莉，生涯首次透過小組賽成績直入正賽；梁雅蕾則於淘汰賽64強以15：5大勝新加坡籍劍手，生涯首闖世盃正賽，明鬥世界排名第38的波蘭籍劍手莉茲賓絲卡。至於鄭曉為、符妤名和14歲小將樊寶懿，皆於淘汰賽64強止步。