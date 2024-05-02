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體育

體壇快訊：港女隊優霸盃摘首勝

【明報專訊】香港女子羽毛球代表隊昨於優霸盃最後一輪分組賽，以場數5：0力克烏干達隊拿下首勝，惟之前兩仗分別不敵印尼和日本隊，在C組排第3未能晉級。

柔道港隊聘蒙古籍教練

中國香港柔道總會昨宣布委任2017年布達佩斯世界柔道錦標賽銅牌得主、蒙古籍的加巴達為港隊教練，任期兩年；他將率領王嘉莉、楊諾琳及李玨穎出戰本月10日展開的哈蕯克大滿貫，續爭巴黎奧運資格。悉尼奧運金牌選手瀧本誠亦會在本月24至27日訪港交流。

楊以琳菲律賓少年賽掛銀

WTT菲律賓青少年乒乓球挑戰賽昨續演，港將楊以琳在U15女單以小組首名出線，隨後於淘汰賽連贏3場，惟決賽以0：3負中華台北隊代表摘銀。蘇籽童則於U19女單4強止步，拿下銅牌。

特林普世界賽無緣4強

世界排名第2的英籍桌球好手特林普，昨於世界賽8強面對威爾斯籍好手積克鍾斯，並一度打成9：9平手。惟鍾斯隨後3度「起迫」，包括第22局打出一棒破百的106度，連贏4局以13：9過關。

紅牛首席設計師明年初離任

世界一級方程式（F1）紅牛車隊昨宣布重大人事變動，效力了19年的首席設計師阿祖安利維（Adrian Newey）將於明年初離任。據報這名紅牛多年功臣因不滿內部不和氣氛，決意提早完約離隊，料將獲多間爭標車隊追逐。值得一提的是，陣中頭號星將韋斯塔本目前簽至2028年到期的合約中列明，可在利維離隊後提早終止合約。

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