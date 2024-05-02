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體育

熱刺續「地獄賽程」 撼車路士求反底

【明報專訊】爭逐英超前四的熱刺繼續「地獄賽程」，繼上仗北倫敦打吡吞敗後，將於明晨作客另一倫敦球會車路士求反底。

熱刺現33戰60分排英超第5，踢少兩場落後第4的阿士東維拉7分。然而熱刺繼上仗主場2：3不敵阿仙奴後，餘下賽程均為硬仗，除了明晨作客車路士，緊接下周日則要作客利物浦，然後主場對護級分子般尼及硬撼爭取衛冕的曼城，左右今季英超爭標以至護級形勢。不過翼鋒古路施夫斯基不敵阿仙奴後直言，球隊目前表現欠缺紀律性，若要爭取佳績必須在這方面改進。

另邊廂，車路士隊長中場干拿加歷查將於下季約滿，據報這名24歲英格蘭國腳正獲熱刺及紐卡素垂青。

軍情方面，熱刺主帥普斯迪高路昨證實，上仗鬥阿仙奴因小腿拉傷退下火線的後衛賓戴維斯，篤定提早收咧，連同烏杜治亦因傷避戰，料由右閘艾馬遜擔正串演左閘。而「藍戰士」是役則有多達10名傷兵，包括早前宣布季後離隊的後衛堤亞高施華。

英超擬球證即場說明VAR判決

另外，據英格蘭專業裁判組織（PGMOL）首席球證主管韋比透露，計劃英超聯賽將來球證會向現場及電視觀眾宣布視像裁判（VAR）作出的決定及原因，加強判決透明度。而曼聯昨宣布管理層人事變動，臨時行政總裁（CEO）史超活及財務主官巴迪將於季後離任，在新任CEO貝拉達7月13日上任前，將先由祖安白蘭斯暫代職務。

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