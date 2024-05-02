傑志不敵東方衛冕勢危 理文差兩勝即首封王

傑志今季對東方一勝一和，但法定時間內未分勝負，包括上月初聯賽悶和0：0。東方上半場初段攻勢佔優，23分鐘由中堅高素巴耶夫接應角球頭槌破網，領先1：0。東方35分鐘打反擊幾乎再下一城，但黃皓雋起腳僅柱邊出界。傑志半場前由迪美路夫接應恩查傳中衝頂破網，追平1：1。

領先射手榜的傑志中場米基爾先後有兩次頭槌頂高及柱邊出界；另邊廂表現活躍的東方中場余在言71分鐘的遠射被保羅撲走。「藍鳥」久攻不下，結果東方戰至86分鐘，後備入替的小將吳宇曦策動反擊，再交由余在言助攻予巴科爾射門破網，領先2：1。米基爾完場前角球頭槌再頂斜及費蘭度射門未中龍，傑志終負1：2，吞下今季聯賽第2敗，賽後18戰42分續居次席，多踢一場落後理文3分。理文只要下周日對均業北區及本月19日鬥深水埗兩場作客皆勝，便可提早一輪隊史首度港超封王。而贏波的東方則18戰得40分暫列第3。

傑志僅餘兩仗分別作客冠忠南區及煞科日主場對理文。主教練金東進承認衛冕機會已非常困難，將會專注盃賽，「球隊緊接會更專注兩項盃賽，足總盃4強及菁英盃決賽，當然聯賽我們會繼續奮鬥到最後」。

大埔挫深水埗 聯賽10場不敗

昨日另一場港超，大埔憑兩名外援比迪高及蔡立靖各建功，主場2：1挫深水埗，今年起10場聯賽8勝2和不敗，賽後16戰38分排第4。