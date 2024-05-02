利華古遜歐霸征羅馬 沙比豪言盡攬錦標全季不敗

迪羅斯盼捧盃圓滿完季

利華古遜今季在沙比阿朗素領軍下所向披靡，不但已在德甲提早力壓拜仁慕尼黑，取得隊史首座聯賽冠軍，現時亦已分別殺入德國盃決賽及歐霸盃4強。此外，球隊今季在各賽事踢畢46場未嘗敗績，包括近期多次在末段逼和保不失。對此沙比表示：「這很難用言語去解釋，但顯示了麾下的決心卻毋庸置疑。來到季尾這時刻，我們首要目標便是在餘下兩盃賽爭奪冠軍，其次便是嘗試以不敗完成球季。」

至於年初走馬上任的羅馬主帥迪羅斯，則期望可帶着錦標結束球季，「己隊季尾的狀態及士氣都很好，我亦很希望可取得冠軍為球季作結」。惟他亦承認敵軍今季勢如破竹，賽前部署需要提防的地方相當多，並稱讚沙比領導有方才可有如此成就。此外，他亦透露是役除了後衛薛基施歷因上一圈次回合領紅須停賽，射手盧卡古及守將史摩寧均告因傷避戰。

馬賽阿特蘭大中堅齊停賽

維拉歐協聯迎奧林比亞高斯

明晨另一場歐霸4強，將由法甲的馬賽在主場面對另一意甲球隊阿特蘭大，兩軍今仗分別有中堅基葛特及伊沙克軒恩因累積黃牌滿額須停賽。而主隊射手奧巴美揚各賽事近6場入4球及交出兩次助攻，料將成為客軍心腹大患。

同日歐協聯亦演兩場4強首回合，現時歐戰英超獨苗的阿士東維拉將迎戰希臘班霸奧林比亞高斯；意甲的費倫天拿則在另一場主場面對比利時勁旅布魯日。