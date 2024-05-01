日系運動新貴 護身道考驗集中力 引入香港7年近50人恒常練習 下周日首辦亞洲賽推廣

文：林欣澤、圖：余瑋

鄭鴻亮2005年在新加坡初接觸護身道，一年後到日本拜師深造。他2016年10月成立香港護身道協會，該會翌年4月獲國際護身道協會認可成為正式成員。Kronos稱本港現時有40至50人恆常練習護身道，年齡分布由4歲至年過七旬也有。學員平均每周參與一課兩小時練習；另設有種子隊，為有意鑽研的學員每月額外提供一課練習，並安排「家課」加以鍛煉。他認為護身道相比其他格鬥運動對戰規範較少，讓選手有更多想像空間，「像我學過不同武術，可以把當中不同元素融合，富創意的試招」。

比賽一擊制勝 初哥隨時贏老手

諸天佛神仙，不過一劍間。護身道對戰一般除決賽採取3場兩勝，其餘均是1分制，用兵器擊中對手一次即可獲勝。Kronos稱這是模仿劍術實戰，「一擊足可讓對手喪失戰鬥力」，因此考驗選手瞬間集中力，「即使好高段位的老手只要稍不留神，絕對有機會輸給初學的小朋友。像人生一樣，稍有行差踏錯足可斷送前程」。

國際護身道協會創會會長田邊哲人主張競技本質上毋須裁判，選手被打倒時應憑「自我判斷」承認落敗。說易做難，Kronos跟練習護身道6年的12歲學員潘薏行（Constance），比賽中均曾面對堅守精神與好勝心的掙扎，後者去年出戰世界賽便因「誠實」失去晉級8強機會，她回想當刻曾質疑是否做錯決定，「不講的話仍有機會一路晉級，當下有點不開心、自我懷疑」。不過她最終被賽會頒發新設的「最佳運動員精神獎」嘉許。

第12屆護身道亞洲賽下周日在香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學舉行，港隊屆時將派出約40名選手主場出擊。Constance去年在世界賽伙隊友獲女子對戰團體賽銀牌。因有一股「動漫魂」而選擇鑽研長劍的她，是次亞洲賽同時出戰基本動作及對戰競技，續以獎牌為目標。另一名練習護身道一年多的13歲中二生黎一正則希望藉比賽以武會友，「認識各國朋友，互相切磋突破自己」。

培養體育精神 學員親友義助辦賽

首次在香港辦國際賽，鄭鴻亮承認物色場地困難、費用相對昂貴，幸得王錦輝中小學提供場地，以及不同界別機構提供禮品贊助等支持。他又感謝學員親友擔任義工，協助賽事行政、物流、佈置及拍攝等籌備工作，「沒有這班人，就算有場地、有選手，都不能成事」。他視這次賽事為推廣護身道的踏腳石，冀藉此進軍校園，日後舉辦學界賽。提到護身道未來發展願景，他說：「希望有一日講起護身道，人們不會搲頭；像柔道、空手道，即使人們不知實際是什麼，都知道來自日本，要着道服；日後學員說代表香港參加國際賽時，別人會羨慕，自己也很榮幸成為一分子。」