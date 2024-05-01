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體育
2024年5月1日星期三
蜂兵鬥PSG雙翼對決 辛祖信心已復 大勇迪比利再倒戈
16英超會通過設薪上限 雙曼投反對票 25／26球季勢實行
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勞動節演東傑大戰 傑志保爭標再鬥東方無退路
日本決戰烏茲別克 齊奪巴奧男足席位
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【明報專訊】（請看附圖）
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