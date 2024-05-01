勞動節演東傑大戰 傑志保爭標再鬥東方無退路

五一勞動節上演兩場港超，當中要爭標已不容有失的傑志，今晚6時在旺角大球場與東方再演「東傑大戰」；大埔則下午3時主場對深水埗迎「區隊打吡」。

傑志今季兩鬥東方均陷苦戰，先是今年2月大年初二高級組銀牌決賽，戰至加時才反勝2：1捧盃；上月初聯賽悶和0：0，更因後衛拉美治禁區內疑犯手球未罰12碼，賽後引起東方不滿去信足總裁判部要求解釋。「藍鳥」現17戰42分排第2，落後榜首理文3分，最後3輪對手為東方、作客冠忠南區及主場對理文。去年9月首循環傑志作客1：4大敗予理文，同分計對賽成績下，理文未來兩仗作客均業北區及深水埗獲勝，然後煞科日對傑志不敗或輸少3球以上已可首度封王。

傑志力爭衛冕兼四連霸已無退路，隊長後衛艾里奧表示，今季東方組織力強，球隊已就今仗做好準備，以保持爭標希望，「我們不會放棄，會鬥到最後一刻。今場我們要盡量減少犯規，避免給對手有太多罰球機會」。

盧比度稱東方6日踢3仗是挑戰

大埔35歲中場利馬取特區護照

東方以17戰37分排第3，近况三連勝兼連續8場不敗。主教練盧比度稱球隊將要6日內踢3仗是挑戰，球員會盡力而為；排第4的大埔主場對深水埗賽前，宣布陣中居港逾7年的35歲中場利馬已領取特區護照，完成入籍。