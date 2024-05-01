16英超會通過設薪上限 雙曼投反對票 25／26球季勢實行

英超部分富豪球會近年不斷大灑金錢招兵買馬，為打擊違返財政公平競技條例，今季已有愛華頓及諾定咸森林因違反營利和可持續發展條例（PSR），分別被英超賽會罰扣8分和4分，曼城亦面臨115條涉嫌違反聯賽財務規則的指控。

今次提案為阻止球會無上限「燒錢」，據報投票獲八成英超球會支持，如無意外將於6月年度股東大會上通過，下季仍會實行PSR，到2025／26年球季才正式被新規例取代，屆時球員轉會費、工資及經理人獲利等支出，將會限制在總收入85%以內。英格蘭職業足球員協會（PFA）則表明，反對任何對球員工資設上限的措施。

傳曼聯大清洗僅3將列非賣品 沙拿傾向留利物浦一年

另外，英國《每日電訊報》報道，已無緣下季歐聯的曼聯，其新股東拉特克里夫就重建球隊計畫中，只將前鋒海倫、翼鋒阿歷真度加拿祖及中場高比文奴視為「非賣品」；換言之，周薪高達31.5萬鎊（約310萬港元）的前鋒拉舒福特以至隊長中場般奴費南迪斯，若有高價羅致或會被賣走。

另外，最近與利物浦領隊高普爭執的前鋒穆罕默德沙拿，據報傾向留隊履行餘下逾一年合約，不會季後離隊轉赴沙特阿拉伯聯賽「掘金」。