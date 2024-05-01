蜂兵鬥PSG雙翼對決 辛祖信心已復 大勇迪比利再倒戈

多蒙特vs.巴黎聖日耳門 now643台 明晨03：00直播

多蒙特今季本土賽事平庸，既在去年尾德國盃第3圈出局，德甲表現也一直跌跌碰碰，暫只能排第5位，落後第4的RB萊比錫5分，參加下季歐聯成疑，惟歐聯成績超標，先在「死亡F組」以3分力壓PSG首名出線，之後接連淘汰燕豪芬和馬德里體育會闖4強，惟蜂兵近期有鋒將施巴斯坦賀拿和當耶爾馬倫受傷，查頓辛祖在前場角色就更重要。

24歲的辛祖出身曼城青訓，在多蒙特打出名堂，上陣137場入50球後獲曼聯2021年高價招攬加盟，但一直未能在英超踢出身價，今季初僅3次後備披甲後，便與領隊坦夏格不和而自此未派上陣，終在今年初以外借身分返回蜂兵，迄今上陣16次入3球及貢獻兩次助攻，包括上場德甲作客反負萊比錫中先開紀錄。他說：「回歸多蒙特的感覺非常好。聽到球迷呼叫我的名字，我已回復信心。面對PSG會是嚴峻考驗，我們必須保持謙卑，為入決賽全力以赴。」

另一曼聯棄將沙比薩近况大勇

值得一提的是，辛祖的前曼聯隊友、30歲奧地利國腳沙比薩，在避戰上場德甲後此役勢復出，聯同安利簡恩和祖利安白蘭特坐鎮中場。沙比薩今季已入6球和貢獻9次助攻，包括近3次上陣交出入球和助攻各3個，狀態大勇。他去年初被拜仁慕尼黑借至曼聯，最後未獲「紅魔」一紙合約後決定轉投多蒙特。

多蒙特的心腹大患無疑是PSG球星前鋒基利安麥巴比，但也不能對今季已4次助攻的奧士文尼迪比利掉以輕心。迪比利雖然今季法甲和歐聯分別只斬獲3球和兩球，但當中4球都是上月取得，包括歐聯8強兩次倒戈巴塞隆拿各入一球，成為將該支西甲勁旅踢出局的功臣，這名曾於2016／17年效力多蒙特的26歲球星，重遇舊會隨時再次特別「醒神」。PSG在歐聯曾與蜂兵交手4次，取得兩勝1和1負略佔優。