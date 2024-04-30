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體育

港足明星選舉5．28移師會展 增設最佳港隊球員獎 公眾投票周四展開

【明報專訊】港超尚餘一個月完季，適逢今季踏入10周年，今屆香港足球明星選舉將移師至灣仔會展於5月28日舉行，本周四起接受公眾投票。其中今季在大埔及港足屢入關鍵入球的中場陳肇鈞，獲隊友及對手認定為香港足球先生大熱人選。

中國香港足球總會昨午於將軍澳足球訓練中心舉行記者會，介紹今屆港足明星選舉詳情，設有18個獎項，包括香港足球先生、香港足球明星11人、最佳教練、兩名最佳青年球員、最受球迷歡迎球星及球員之星，新增「港超最佳港隊球員」獎項，表揚今季在國際賽有好表現的港足球員。

有別近屆於九龍灣百樂門國際宴會廳舉行，今屆頒獎禮於5月28日改在會展舉辦，而選舉則由周四早上11時起接受公眾投票（網頁連結：www.hkfa.com/vote），5月26日晚上11時59分截止，其間部分港超賽事場內設有投票站。

陳肇鈞成港足先生大熱

記者會未被叫名自行離場

記者會安排11隊港超球員各一名代表到場分享心目中得獎人選，但由於大埔與足總溝通有誤會，安排多了一名球員代表，令陳肇鈞在司儀介紹球員沒他名字後自行離場。這名今季港足先生大熱在各賽事上陣22場入9球，兩奪港超每月最佳球員（MVP），同時為港足在亞洲盃決賽周取得唯一入球。他事後向本報承認今季表現「很順」，確有機會獲獎，「大部分時間都交到功課，無論在球會或港隊都有表現」。對於港足先生競爭對手，這名31歲中場稱留給球迷定論。

大埔主教練李志堅也稱在「天時、地利」下，很大機會由陳肇鈞當選；同樣今季兩奪每月MVP兼10次零失球的大埔門將謝家榮也投陳肇鈞一票，並自認今季「大爆發」，盼首次贏得最佳門將。

現排榜首的理文後衛徐宏傑，則支持隊友前鋒艾華頓做港足先生；傑志中堅艾里奧亦投隊友米基爾一票，「今季很難選出香港足球先生，沒有非常標青的球員，不過陳肇均為大埔取得不少入球，但我會選米基爾，他是中場卻現領先射手榜，這不容易做到」。

至於最佳青年球員熱門人選的東方22歲中場余在言，為20歲隊友馬希偉在這獎項「拉票」，「他今季入了8球，潛力很大，希望有更多球迷能支持他」。最佳教練方面，李志堅認為有機會獲獎，最大競爭對手是東方主帥盧比度。

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