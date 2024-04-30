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體育

PSG法甲三連霸 安歷基劍指三冠王

【明報專訊】巴黎聖日耳門（PSG）昨在法甲第12次封王！排次席的摩納哥作客以2：3不敵里昂，賽後31戰續得58分，被PSG拋離12分，令後者得以提早3輪奪標，為周四凌晨歐聯4強首回合出征多蒙特壯行色，而若下月底法國足總盃再揚威，有機會首膺「三冠王」，主帥安歷基則指成就上述殊榮是「應有之義」。

PSG前日因在法甲只能打和客軍勒哈弗爾3：3，未能提早摘冠，昨卻獲他人之助遂願。里昂前鋒拿卡錫迪昨仗先拔頭籌，再於84分鐘助攻隊友埋齋，令摩納哥以2：3敗走，並使PSG成就聯賽三連霸。而PSG若在法足盃決賽挫里昂，並最終首度揚威歐聯的話，便可破天荒首膺「三冠王」，並為今季已獨取43球的基利安麥巴比光榮送別。

PSG自卡塔爾財團在2011年入主後便野心勃勃，這些年不斷招攬人才以爭奪各個錦標，故此去夏走馬上任的PSG教練安歷基說：「以球會的歷史和實力，我們一直都是熱門球隊。我們擁有最佳財力及人腳，奪標差不多就是應有之義，且是一股強大動力。前面仍是荊棘滿途，我們可以做的是，今季結束前聚焦每場比賽。」

比斯特挫雷恩居季席 來季首戰歐洲賽

另外，比斯特作客以5：4力挫雷恩後力保法甲第3位，由於領前第6位的朗斯10分，故此已篤定破天荒出席下季歐戰。

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