明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

體育

曼城伐林賀哥帥300戰

【明報專訊】曼城昨晨英超憑中場奇雲迪布尼助攻梅開二度，作客2：0擊敗諾定咸森林，3日兩戰全取6分兼聯賽五連勝，續掌爭標主導權進逼榜首阿仙奴，並以勝仗賀領隊哥迪奧拿英超領軍達300仗里程碑。

曼城32分先有「帶刀侍衛」中堅加華度爾接應迪布尼開出角球頭槌破網，是這名克羅地亞國腳近6仗第3個入球。迪布尼於71分鐘再直線傳予後備復出的射手艾寧夏蘭特建功，取得個人今季第21個聯賽入球，助「藍月」作客兩球輕取森林，賽後34戰79分續排第2，在踢少一場下落後榜首阿仙奴1分，拋離第3的利物浦4分，只要餘下4仗全勝便能衛冕。反觀落敗的森林則以35戰得26分續排尾四（第17位），領先身處降班區的尾三球隊盧頓1分，仍須為護級努力。

迪布尼自今年1月復出後，在各項賽事上陣19場入6球交出15次助攻，亦以勝仗賀哥迪奧拿領軍英超第300仗，勝率高達73.6%。不過，門將艾達臣摩拉斯今仗半場因傷被換出，哥帥賽後稱這名正選門將情况並不樂觀。夏蘭特表示，今仗是一場「專注的勝利」，「我們沒有踢出最好表現，但成功全取3分」。至於陣中主力翼鋒菲爾科頓是役未入大軍名單，哥帥則透露對方因病缺陣。

至於車路士昨則宣布，堤亞高施華將於完季約滿離隊，這名39歲巴西隊後衛效力「藍戰士」4季至今上陣151場入9球，協助球隊贏得1次歐聯、世冠盃及歐洲超級盃。

另外，曾執教車路士及熱刺的46歲葡萄牙籍名帥保亞斯，昨當選葡超班霸波圖的會長，結束86歲前會長賓度達哥斯達長達42年的掌政時期。

上 / 下一篇新聞