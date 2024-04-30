曼城伐林賀哥帥300戰

曼城32分先有「帶刀侍衛」中堅加華度爾接應迪布尼開出角球頭槌破網，是這名克羅地亞國腳近6仗第3個入球。迪布尼於71分鐘再直線傳予後備復出的射手艾寧夏蘭特建功，取得個人今季第21個聯賽入球，助「藍月」作客兩球輕取森林，賽後34戰79分續排第2，在踢少一場下落後榜首阿仙奴1分，拋離第3的利物浦4分，只要餘下4仗全勝便能衛冕。反觀落敗的森林則以35戰得26分續排尾四（第17位），領先身處降班區的尾三球隊盧頓1分，仍須為護級努力。

迪布尼自今年1月復出後，在各項賽事上陣19場入6球交出15次助攻，亦以勝仗賀哥迪奧拿領軍英超第300仗，勝率高達73.6%。不過，門將艾達臣摩拉斯今仗半場因傷被換出，哥帥賽後稱這名正選門將情况並不樂觀。夏蘭特表示，今仗是一場「專注的勝利」，「我們沒有踢出最好表現，但成功全取3分」。至於陣中主力翼鋒菲爾科頓是役未入大軍名單，哥帥則透露對方因病缺陣。

至於車路士昨則宣布，堤亞高施華將於完季約滿離隊，這名39歲巴西隊後衛效力「藍戰士」4季至今上陣151場入9球，協助球隊贏得1次歐聯、世冠盃及歐洲超級盃。

另外，曾執教車路士及熱刺的46歲葡萄牙籍名帥保亞斯，昨當選葡超班霸波圖的會長，結束86歲前會長賓度達哥斯達長達42年的掌政時期。