阿仙奴贏北倫敦打吡續領群雄 3：2挫熱刺取英超三連捷 夏維斯先助攻後頂入

阿仙奴此役由夏維斯伙拍雙翼李安度杜沙特及布卡約沙卡攻堅，熱刺則由孫興慜掛帥，配合古路施夫斯基和迪姆華拿進攻。12分鐘，孫興慜禁區內回傳熱刺隊友中場占士麥迪臣射門高出。15分鐘，沙卡開出角球，阿仙奴隊友守將富安健洋力壓熱刺中場賀積查治，導致對方頭槌擺烏龍，令阿仙奴幸運領前。

熱刺上半場落後3球

熱刺其後積極反撲，中堅基斯甸羅美路先後於19和21分鐘勁頂斜出和中柱彈出。23分鐘，熱刺另一中堅雲迪尹補射得手，卻因越位在先被判入球無效，更在4分鐘後再失一球。當時熱刺前場強攻不果，阿仙奴隨即打反擊，夏維斯中場左路大斜線傳予右路的沙卡射成2：0。31分鐘，迪姆華拿傷出，由翼鋒比蘭莊臣入替，但7分鐘後，夏維斯接應隊友迪格蘭賴斯開角球頂成3：0結束上半場。下半場接戰，熱刺先後換入包括鋒將李察利臣等3將，結果在64分鐘藉羅美路破蛋，加上孫興慜在87分鐘射入12碼，但仍以2：3告負。

維拉打和車路士前四穩陣

此外，客軍車路士昨晨有左閘古古列拿輸烏龍波，加上對手維拉其後藉摩根羅渣士建功，以兩球落後上半場。「藍戰士」下半場先憑馬度基在62分鐘建功，後於81分鐘由干拿加歷查以一記世界波扳平2：2完場，賽後33戰得48分續名列第9。

另外，第3位利物浦前晚作客打和韋斯咸再失兩分，爭標形勢相當被動，領隊高普說：「我真的已不太去想奪標。我曾說球隊必須勝出餘下的比賽，卻最終辦不到。」他又希望「紅軍」能勝出餘下的3輪比賽和以84分衝線。至於對「鎚仔幫」期間，紅軍球星穆罕默德沙拿於79分鐘準備後備入替前，在場邊疑與高普發生爭執，最後被隊友達雲紐尼斯及祖高美斯拉開阻止。沙拿賽後直接返回更衣室及拒絕受訪；高普則稱雙方在更衣室交談過此事，「事情已成過去」。沙拿其後回應記者追問道：「若我今天說話，便會發生火災。」

（英超消息）