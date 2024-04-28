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體育

何瑋桁亞大資格賽男重封王 進軍巴黎初征奧

【明報專訊】巴黎奧運劍擊亞洲及大洋洲區資格賽昨於阿聯酋舉行，港將何瑋桁在男子重劍個人賽戰至決賽，以9：8力克烏茲別克隊的路馬托夫封王，將是他個人首次征奧，同時是香港劍擊隊的第4張巴奧入場券。

28歲的何瑋桁昨在亞大區資格賽男重個人賽，以頭號種子身分直入正賽16強，首擊以15：12挫卡塔爾隊劍手艾法達過關後，再於8強以15：6淘汰吉爾吉斯隊的柏度夫。4強面對伊朗隊的伊斯馬利穆罕默德，力戰至「決一劍」拿下致勝分晉級。這名杭州亞運銅牌得主在決賽一直保持些微優勢，終以9：8險勝烏茲別克好手路馬托夫封王，今夏進軍巴黎。連同男花的張家朗、女重的江旻憓及女花的陳諾思，香港劍擊隊已奪4張奧運入場券。

羅浩天男佩4強止步未圓奧運夢

至於早前在世界盃布達佩斯站因爭議判決錯過入場券的31歲港將羅浩天，昨轉戰亞大區資格賽以男子佩劍頭號種子身分直入8強，首戰以15：10挫越南隊的武成安後，於4強以6：15不敵國家隊的沈晨鵬，連續兩屆與資格擦肩，未能一圓奧運夢。

另外，「2023年賽馬會香港優秀教練選舉頒獎典禮」昨舉行，最終花劍隊總教練Gregory Koenig與殘疾人游泳（智障人士）教練梁淑盈，榮膺個人項目高級組全年最佳教練獎。

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