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2024年4月28日星期日
阿仙奴誓揚威北倫敦打吡 阿迪達與雲格交流 求拔刺保冠軍希望
理文作客險勝南區 領傑志6分 曾昭達：距冠軍差3步
列斯聯爆冷敗走QPR 李斯特城升班隔季再戰英超
吳君浩亞青賽200米刷港績摘銀
港羽隊湯優盃出師不利
體壇快訊：烏國挫沙特晉Ｕ23亞盃4強
SUN周日體育直播賽程
世界女排聯賽6月紅館開戰 女長城誓爭佳績入奧 朱婷歸隊助拳
何瑋桁亞大資格賽男重封王 進軍巴黎初征奧
阿輝伙祥傑助帆船港隊添巴黎奧運入場券
三巨頭合轟76分無果 太陽再負木狼陷出局邊緣
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【明報專訊】（請看附圖）
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