體壇快訊：烏國挫沙特晉Ｕ23亞盃4強

皇馬剃蘇 拋離巴塞14分

西甲榜首皇家馬德里昨晨收起首席射手祖迪比寧咸下，憑19歲土耳其籍中場艾達古拿上半場禁區內入球奠勝，以1：0作客擊敗皇家蘇斯達，並在聯賽取六連勝，尚餘5輪下領先周二才主場鬥華倫西亞的「二哥」巴塞隆拿14分。

國米登頂後首擊迎拖連奴

在上輪擊敗AC米蘭並鎖定今季意甲錦標的國際米蘭，今晚在早場迎戰拖連奴，有翼衛杜費斯是役停賽的國米近9次鬥拖連奴取8勝，包括今季首循環作客大勝3：0；另一方面，正力保第4位的博洛尼亞，同於主場面對有新帥簡拿華路領軍的烏甸尼斯。

卡尼起孖 拜仁小勝法福

兩支在周中出戰歐聯4強首回合的德甲球隊昨分途出擊，其中次席的拜仁慕尼黑在主場迎戰法蘭克福有哈利卡尼掛帥，這名英格蘭隊球星在9分鐘替球隊開紀錄，加上在61分鐘射入12碼，領銜2：1擊敗法蘭克福；作客的多蒙特則有查頓辛祖先取入球，惟終以1：4反負RB萊比錫，並以5分落後對方暫列第5。

侯根保下季投沙巴車隊

世界一級方程式（F1）上周在上海戰畢中國站後短休，將在本周末轉赴美國邁阿密續戰。而暫列車手榜第13位的36歲德國籍車手侯根保，昨宣布今季與哈斯車隊約滿後，落實下季轉投沙巴，簽下「數年合約」，意味他有望在2026年奧迪正式接手沙巴的車隊會籍後，為這支德國老牌車廠效力。