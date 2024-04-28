理文作客險勝南區 領傑志6分 曾昭達：距冠軍差3步

理文上半場曾有中場胡晉銘遠射中楣，再「省」中南區門將伍瑋謙背部而出界。南區日籍隊長佐佐木周昨第100次為球隊上陣，射手史提芬彭利拿完半場前撞射炒高，半場互無紀錄。

基華尼頓入替建奇功

傑志今訪斧山道鬥U23

理文下半場換入基華尼頓加強攻力，戰至70分鐘便憑這名33歲巴西籍翼鋒打破僵局。後衛余煒廉開界外球入禁區，雙方球員都未能搶點，被遠方的基華尼頓左腳勁射破網，憑這入球以1：0小勝南區。

理文聯賽4連勝後17戰45分續居首，多踢一場領先今午3時斧山道運動場作客香港U23的傑志6分；第3、4名的東方及大埔則分別作客深水埗及港會。南區17戰30分排第5。

理文下月最後3仗將鬥均業北區、深水埗及傑志。曾昭達完場一刻鬆一口氣，稱離冠軍只差3步，重申會在餘下3場「決賽」做好自己，不會掉以輕心，「南區主場威力很強，球員都知道這場有多重要，發揮和決心戰勝一切」。

當選昨仗最佳球員的胡晉銘稱贏在決心和耐性，「我們踢得很有耐性，到下半場藉對手體能下降時把握機會，善用一場球賽90分鐘」。這名26歲港腳職業生涯未贏過聯賽冠軍，「之前在飛馬和東方奪得錦標時自己參與不多或無踢過，今季親力親為希望可攞到冠軍返來」。