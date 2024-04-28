明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

體育

理文作客險勝南區 領傑志6分 曾昭達：距冠軍差3步

【明報專訊】理文昨午港超憑翼鋒基華尼頓勁射破網，作客香港仔運動場以1：0小勝冠忠南區，多踢一場下領先今午出戰的傑志6分。主教練曾昭達稱離冠軍只差3步，重申會在餘下3場「決賽」做好自己。

理文上半場曾有中場胡晉銘遠射中楣，再「省」中南區門將伍瑋謙背部而出界。南區日籍隊長佐佐木周昨第100次為球隊上陣，射手史提芬彭利拿完半場前撞射炒高，半場互無紀錄。

基華尼頓入替建奇功

傑志今訪斧山道鬥U23

理文下半場換入基華尼頓加強攻力，戰至70分鐘便憑這名33歲巴西籍翼鋒打破僵局。後衛余煒廉開界外球入禁區，雙方球員都未能搶點，被遠方的基華尼頓左腳勁射破網，憑這入球以1：0小勝南區。

理文聯賽4連勝後17戰45分續居首，多踢一場領先今午3時斧山道運動場作客香港U23的傑志6分；第3、4名的東方及大埔則分別作客深水埗及港會。南區17戰30分排第5。

理文下月最後3仗將鬥均業北區、深水埗及傑志。曾昭達完場一刻鬆一口氣，稱離冠軍只差3步，重申會在餘下3場「決賽」做好自己，不會掉以輕心，「南區主場威力很強，球員都知道這場有多重要，發揮和決心戰勝一切」。

當選昨仗最佳球員的胡晉銘稱贏在決心和耐性，「我們踢得很有耐性，到下半場藉對手體能下降時把握機會，善用一場球賽90分鐘」。這名26歲港腳職業生涯未贏過聯賽冠軍，「之前在飛馬和東方奪得錦標時自己參與不多或無踢過，今季親力親為希望可攞到冠軍返來」。

上 / 下一篇新聞