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體育

阿仙奴誓揚威北倫敦打吡 阿迪達與雲格交流 求拔刺保冠軍希望

【明報專訊】暫居英超榜首的阿仙奴今晚遇上爭冠關鍵戰，在北倫敦打吡作客死敵熱刺。主帥阿迪達賽前透露曾與前「兵工廠」名帥雲格交流意見，期望借助昔日成功經驗讓球隊今季可笑到最後。另外，季席的利物浦昨晚作客2：2言和韋斯咸的賽前，據報已與荷甲飛燕諾的45歲荷蘭籍教頭施洛達成共識，下季將由其接替高普留下的帥位。

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阿仙奴早前經歷小低潮兼在歐聯8強出局後，近兩輪聯賽攻入7球兼保不失取下兩連捷，挾強勢今晚作客同市死敵熱刺，力爭在這場北倫敦打吡取得爭冠關鍵3分。對於知名數據分析網站Opta評估曼城奪冠機率遠高於阿仙奴，阿迪達則嗤之以鼻道：「我不知道這些電腦運算是如何運作，但我認為有必要更新了，或者我可以幫幫他們。」他又透露曾與前帥雲格交流數次，並談起對方2003／04年不敗球季封王的成功往事，「那是了不起的球季，當中包含了很多硬仗，這些都是寶貴的成功經驗，尤其值得現在的我們借鏡」。

普斯迪高路勉麾下展決心

至於要為前四席位而戰的熱刺，賽前以32戰得60分排第5，主帥普斯迪高路昨鼓勵麾下在這場打吡戰拿出決心，期望可取下勝利以滅他人志氣，長自己威風。

軍情方面，料阿仙奴將續由近兩仗皆有「士哥」的李安度杜沙特擔正，伙拍夏維斯及布卡約沙卡攻堅。阿迪達則透露季初重創後近期已復操的後衛祖利安添巴，今仗或會列入大軍名單候命。而主隊熱刺的首席射手兼隊長孫興慜踏入4月後顆粒無收，但這名韓國國腳賽前仍鬥志滿滿道：「己隊正在建立一支年輕隊伍，對一班小將而言這只是起點，這仗正是對己隊最好的考驗。」

至於踢少阿仙奴一場居次的衛冕之師曼城，今夜則作客護級分子諾定咸森林，誓全取3分續保爭標主導權。

紅軍同意施洛下季掌帥

遭韋斯咸逼和爭標再受挫

另外，利物浦昨據報已同意下季委任現執教飛燕諾的施洛，頂替約滿離隊的高普接掌帥印。而球隊昨晚在早場作客韋斯咸，於43分鐘被主隊鋒將查洛保雲頭槌開紀錄，換邊後「紅軍」於49分鐘由後衛安德魯羅拔臣近門射入扳平，並在65分鐘藉加普的攻門接連「省」中敵軍的奧邦拿及湯馬士蘇錫克後彈入，助球隊反超前2：1。

不過，態沉的紅軍未能力保勝局，戰至77分鐘被韋斯咸前鋒米查利安東尼奧射入再度平手，最終雙方各二言和，利物浦連續兩輪失分後，以35戰得75分續排第3位，落後今晚出戰的阿仙奴兩分但多踢一場。

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