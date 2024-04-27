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體育

體壇快訊：莫宛螢國際邀請賽奪兩金

【明報專訊】國際武術邀請賽前日在中國江蘇省江陰市煞科，香港武術隊共奪2金5銀3銅收官，當中莫宛螢在女子太極拳及女子太極劍包辦兩金，同時獲得10月在日本橫濱舉行的「第3屆套路世界盃」資格。

陳衍婷挫泰拳手四奪金腰帶

香港「婚紗拳后」陳衍婷前日在WBA亞洲輕繩量級挑戰賽，奮戰10回合下以點數擊敗泰籍拳手Wisuta Singmanasak，延續不敗紀錄並四奪金腰帶。她表示將會挑戰另外兩大拳擊組織IBF及WBO的亞洲腰帶，希望能成為真正的亞洲拳后。

黃澤林深圳挑戰賽16強止步

香港首席網球手黃澤林前日於ATP挑戰賽深圳站男單16強激戰近1.5小時，以直落兩盤4：6不敵瑞士籍球手比托拿止步。港隊一姐張瑋桓同日於ITF東京網賽雙線吞敗，她在女單16強以直落兩盤3：6負美國隊的貝達絲，並於女雙8強出局。

東方亞冠次圈預賽末席完賽

國際籃協（FIBA）亞洲籃球冠軍聯賽次圈預賽，日前已篤定無緣躋身正賽的香港東方籃球隊，昨晚於尾場雖有麥洛連、基拔、葉耀邦、梁嘉顯及美籍新援艾臣道夫得分上雙，但力戰下仍以71：76不敵印尼球隊帕利塔，在A組3戰皆北下敬陪末席完成賽事。

火箭世界賽晉次圈鬥戴爾

世界桌球錦標賽首圈賽事昨完成，其中英籍世界一哥「火箭」奧蘇利雲在全場打出3次一棒過百度下，局數10：1大勝威爾斯籍的積遜比治晉級，次圈將鬥另一威爾斯球手戴爾。至於蘇格蘭籍「巫師」希堅斯則以10：6淘汰威爾斯好手占美鍾斯，次圈遇北愛爾蘭籍名將麥克艾倫。

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