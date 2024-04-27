明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

體育

韓男足負印尼無緣奧運 Ｕ23亞盃8強出局 韓媒批最黑暗時代

【明報專訊】U23亞洲盃8強昨出現爆冷戰果，前屆冠軍韓國隊有一人領紅被逐下，戰至加時2：2逼和有韓國前帥申台龍倒戈領軍的印尼隊，最終互射12碼階段鬥足12輪有兩球射失負10：11，令「太極虎」40年來首次無緣奧運。賽後韓媒稱韓國足球步入「最黑暗時代」，更抨擊及要求韓國足總會長鄭夢奎引咎辭職。至於日本隊則加時4：2挫10人應戰的卡塔爾隊，離巴黎奧運資格只差一步。

今屆U23亞洲盃前3名將可參加巴黎奧運，第4名則要對U23非洲盃殿軍幾內亞隊踢附加賽爭一席。韓國隊自1988年漢城奧運起已連續9屆都有參賽，並於2012年倫敦奧運獲得銅牌，近兩屆亦殺入8強。

足總會長鄭夢奎遭口誅筆伐

太極虎今屆U23亞洲盃B組3戰全勝，入4球零失球首名出線，8強面對起用不少入籍兵及韓籍主帥申台龍領軍的印尼隊，被對方荷蘭裔前鋒拉菲爾史度歷梅開二度，上半場落後1：2。在今屆已攻入3球的首席前鋒李泳俊，更於70分鐘犯規領紅被逐，戰至84分鐘才由鄭想賓扳平。法定時間到加時仍踢成2：2，最終互射12碼階段合共射了12輪，雙方在第6輪均射失，韓國在第12輪有李康熙主射被撲出，終負10：11，8強止步兼緣盡今夏的巴黎奧運，繼1984年後再次無緣征奧。

韓國隊主帥黃善洪於法定時間補時階段投訴過激領紅被逐。助教明在勇賽後稱在踢少一人劣勢下扳平，最後只欠運氣在互射12碼落敗，球員沒有放棄值得稱讚，又承認未能徵召部分在歐洲落班的球員影響了部署。

日本加時挫10人卡塔爾闖4強

韓國隊今年初亞洲盃4強不敵約旦隊，2月中解僱了主帥奇連士文，如今再緣盡巴黎奧運，賽後眾多韓國傳媒都大肆抨擊，除了無緣奧運意味有一批球員將失去免服兵役機會，又稱「韓國足球步入黑暗時期」，認為韓國足總會長鄭夢奎應負全責，在接連負面事件下是時候引咎辭職。韓國名宿李天秀也稱鄭夢奎「令韓國足球倒退了10年以上」，用人錯誤必須辭職。

另一場8強，日本隊面對主場之利的卡塔爾隊，後者在41分鐘有門將巴里迪亞嚴重犯規領紅被逐，雙方法定時間踢成2：2，最終「藍武士」加時憑前鋒細谷真大及內野航太郎連下兩城，終勝4：2晉級，離巴黎奧運資格只差一步。

上 / 下一篇新聞